Певицу Александру Стрельченко нашли в бессознательном состоянии в Москве

Певицу и художественного руководителя мастерской народного творчества «Москонцерта» Александру Стрельченко нашли в бессознательном состоянии в Москве, сообщают СМИ.

Скорую помощь вызвали родственники, передает РЕН-ТВ.

Паблик Mash сообщил, что ее нашел певец Николай Бурьяновский. По этой информации, он нашел ее без сознания в квартире.

Александра Стрельченко имеет звание народной артистки РСФСР, она известна исполнением композиций в фильмах «Война и мир», «Пришел солдат с фронта».