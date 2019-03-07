Россиянам разрешат четыре отсрочки от армии

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает дополнительные отсрочки от призыва на военную службу; в частности, устранена проблема молодых людей, которым 18 лет исполняется еще в период обучения.

Из-за этого некоторые юноши уже в школе вынуждены были использовать право на отсрочку от армии, что не давало им возможности получить еще одну отсрочку. Эта коллизия теперь устранена, сообщает «Российская газета».

Поправки к закону о военной службе позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста.

Ко второму чтению в законопроекте появилась еще одна отсрочка от призыва в армию, связанная с обучением на подготовительном отделении. Таким образом, те, кто выберет высшее профессиональное образование, получат право на четыре отсрочки.

«Первый раз – в школе, второй раз – при обучении на подготовительном отделении, третий раз – при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз – при обучении по программам магистратуры», – пояснил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда, который разрешил получать дополнительную отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре.

Добавим, что в 2018 году от осеннего призыва освободили также учителей.