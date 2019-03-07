Кандидат в президенты Афганистана пострадал во время минометной атаки

Кандидат на пост президента Афганистана Абдул Латиф Педрам пострадал в результате атаки в Кабуле.

Лидер партии «Национальный конгресс Афганистана» Абдул Латиф Педрам получил травмы во время взрывов в Кабуле, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 1TV.

В четверг в стране проходит встреча политических деятелей, они собрались на западе Кабула на мероприятии, посвященном годовщине смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари.

Телеканал Tolo News сообщил, что в столице произошло как минимум 10 взрывов, по тем же данным, речь может идти о минометных снарядах. Недалеко от места проведения мероприятия были слышны звуки выстрелов.

Также телеканал 1TV со ссылкой на данные минздрава сообщил, что в результате минометного обстрела в Кабуле погиб один человек и 17 получили ранения. В министерстве отметили, что среди пострадавших трое детей.

Отмечается, что в результате атаки пострадали восемь охранников другого кандидата на пост главы государства, экс-советника президента Афганистана по вопросам нацбезопасности Мохаммада Ханифа Атмара.

Выборы президента Афганистана планируется провести 20 июля. Среди зарегистрированных кандидатов числятся 18 человек.