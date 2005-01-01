Шнуров высмеял траты мужчин на подарки к 8 Марта

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал шуточное стихотворение, высмеивающее траты мужчин на подарки к 8 Марта.

В Instagram Шнуров выложил фотографию, на которой купюрами выложена надпись «Март 8».

«Куда уходят бабки?

Никто не знает ведь», – начинается стихотворение музыканта, опубликованное в комментарии к фото.

Певец отметил, что в преддверии Международного женского дня деньги «мигрируют».

«Карман обыкновенно

Пустел, но вместе с тем

Достал последний чирик,

Отдал его не глядя.

Услышал панегирик –

Иди работай, дядя!

Как рыцарь будь в доспехах,

Карманов нет у лат!

Ну все, прощай, успехов,

До следующих зарплат.

Ах, да! Восьмое Марта!

Подарок не забудь

Перевести на карту.

Целую, милый, будь», – сыронизировал Шнуров.

Тем временем в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob, говорится, что россияне в среднем потратят на подарки к 8 Марта 2,8 тыс. рублей, на цветы – 2,2 тыс., передает ТАСС.

Указывается, что «бюджет на подарки у женщин ниже, чем у мужчин: 2 тыс. 300 рублей и 3 тыс. 300 рублей соответственно».

На покупку цветов женщины также потратят меньше: 1 тыс. 600 рублей против 2 тыс. 600 рублей.

Отмечается, что чем выше уровень дохода, тем больше бюджет на подарки. Так, россияне с зарплатой до 25 тыс. рублей потратят 2,2 тыс. рублей на подарки и 1,6 тыс. рублей на цветы, а «респонденты, зарабатывающие от 45 тыс. рублей в месяц, – 3,1 и 2,5 тыс. рублей соответственно».

В Москве бюджет на подарки и цветы составляет в среднем по 2,9 тыс. рублей, в регионах – 2,8 тыс. рублей на подарки и 2,1 тыс. рублей на цветы.

Покупать подарки и цветы к 8 Марта собираются 69% мужчин и 69% женщин. Треть мужчин поздравят с праздником своих жен, 26% – матерей, 8% – дочерей, 7% – девушек, 3% – тещу, 2% – сестер, коллег и бабушек, 1% – подруг.

Большинство женщин будут поздравлять с 8 Марта своих матерей (45%). Дочерям подарят подарки 11% женщин, 8% – другим родственницам.

Не будут покупать цветы и подарки 26% мужчин и 29% женщин.

В исследовании также указывается, что 12% компаний поощрят премиями сотрудниц к 8 Марта, однако большинство работодателей (84%) не имеют подобной традиции.

67% компаний дарят подарки своим сотрудницам, 15% – партнерам компании, 12% – клиентам, 6% компаний будут дарить подарки представительницам контролирующих организаций.

Ранее были названы самые популярные подарки на 8 Марта: мужчины планируют дарить ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты, что совпадает с пожеланиями женщин.