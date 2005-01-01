Шнуров высмеял траты мужчин на подарки к 8 Марта

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7 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Что кроется за секретным газовым планом Украины

Киев подготовился к провалу газовых переговоров с РоссиейФото: Gleb Garanich/Reuters
Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль объявила о намерении Киева после завершения текущего транзитного контракта с Газпромом в декабре 2019 года придерживаться в отношениях с российской компанией «плана А». А в случае, если он не сработает, у украинских властей есть и запасной план действий – «план Б», изготовленный совместно с американцами. Что же это за планы? Подробности...
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США нанесли новый удар по сближению России и Германии

Немецкие машины играют важную роль в российско-германских связяхФото: Дружинин Алексей/ТАСС
Немецкая компания Volkswagen приостановила переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций, введенных США против совладельца российской компании Олега Дерипаски. Это яркий пример того, зачем Штаты вводят санкции против нашей страны – преследуя как экономические, так и геополитические цели в борьбе против сотрудничества Европы и России. Подробности...
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Когда в России начнется дискриминация мужчин

Компания Google уже не раз становилась мишенью для ругани феминисток и феминистовФото: Stephen Lam/Reuters
Победное шествие феминизма на Западе дошло до того, что теперь там мужчинам начали платить меньше, чем женщинам. Началась дискриминация в обратную сторону. Первой в этом призналась корпорация Google, объявив итоги собственной финансовой ревизии, согласно которым сильный пол теперь зарабатывает в компании меньше, чем пол прекрасный. Дойдет ли однажды до такого и в России? Подробности...
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Как возник новый скандал вокруг «педофилии Майкла Джексона»

Проблема «Майкл Джексон и дети» продолжает волновать западное обществоФото: John Kuntz/Reuters
В мировых СМИ вновь раскручивается скандал вокруг отношений Майкла Джексона и его несовершеннолетних друзей. Дошло до того, что радиостанции стали отказываться транслировать песни легендарного исполнителя. Что стоит за этим всплеском интереса к личной жизни Джексона и как это связано с оставшимся после него гигантским наследством? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Кто уронил немецкий автопром

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Китае немецкие заводы работают отлично, в Америке исправно пашут. И тут выходят данные, согласно которым автопроизводителей в самой Германии по итогам года ждет падение на пять процентов. Это очень много! Подробности...
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В украинской политике началась охота на кабана

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Действующего президента Украины принято изображать нескладным увальнем и алкоголиком. Но все, кто знаком с его характером не по СМИ, знают, что как политик он обладает редким качеством – системностью. Планирует свои действия шаг за шагом. Подробности...
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Макрон идет дорогой Путина и Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Главным макроновским предложением становится суверенитет ЕС как мировой силы, конкурирующей с другими мировыми силами на всех фронтах – от военного до научно-образовательного со слоганом «Свобода. Защита. Прогресс». В этом есть логика и обаяние. Подробности...
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            Шнуров высмеял траты мужчин на подарки к 8 Марта

               7 марта 2019, 10:13
            Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал шуточное стихотворение, высмеивающее траты мужчин на подарки к 8 Марта.

            В Instagram Шнуров выложил фотографию, на которой купюрами выложена надпись «Март 8».

            «Куда уходят бабки?
            Никто не знает ведь», – начинается стихотворение музыканта, опубликованное в комментарии к фото.

            Певец отметил, что в преддверии Международного женского дня деньги «мигрируют».

            «Карман обыкновенно
            Пустел, но вместе с тем
            Достал последний чирик,
            Отдал его не глядя.
            Услышал панегирик –
            Иди работай, дядя!
            Как рыцарь будь в доспехах,
            Карманов нет у лат!
            Ну все, прощай, успехов,
            До следующих зарплат.
            Ах, да! Восьмое Марта!
            Подарок не забудь
            Перевести на карту.
            Целую, милый, будь», – сыронизировал Шнуров.

            Тем временем в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob, говорится, что россияне в среднем потратят на подарки к 8 Марта 2,8 тыс. рублей, на цветы – 2,2 тыс., передает ТАСС.

            Указывается, что «бюджет на подарки у женщин ниже, чем у мужчин: 2 тыс. 300 рублей и 3 тыс. 300 рублей соответственно».

            На покупку цветов женщины также потратят меньше: 1 тыс. 600 рублей против 2 тыс. 600 рублей.

            Отмечается, что чем выше уровень дохода, тем больше бюджет на подарки. Так, россияне с зарплатой до 25 тыс. рублей потратят 2,2 тыс. рублей на подарки и 1,6 тыс. рублей на цветы, а «респонденты, зарабатывающие от 45 тыс. рублей в месяц, – 3,1 и 2,5 тыс. рублей соответственно».

            В Москве бюджет на подарки и цветы составляет в среднем по 2,9 тыс. рублей, в регионах – 2,8 тыс. рублей на подарки и 2,1 тыс. рублей на цветы.

            Покупать подарки и цветы к 8 Марта собираются 69% мужчин и 69% женщин. Треть мужчин поздравят с праздником своих жен, 26% – матерей, 8% – дочерей, 7% – девушек, 3% – тещу, 2% – сестер, коллег и бабушек, 1% – подруг.

            Большинство женщин будут поздравлять с 8 Марта своих матерей (45%). Дочерям подарят подарки 11% женщин, 8% – другим родственницам.

            Не будут покупать цветы и подарки 26% мужчин и 29% женщин.

            В исследовании также указывается, что 12% компаний поощрят премиями сотрудниц к 8 Марта, однако большинство работодателей (84%) не имеют подобной традиции.

            67% компаний дарят подарки своим сотрудницам, 15% – партнерам компании, 12% – клиентам, 6% компаний будут дарить подарки представительницам контролирующих организаций.

            Ранее были названы самые популярные подарки на 8 Марта: мужчины планируют дарить ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты, что совпадает с пожеланиями женщин.


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