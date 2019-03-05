Названы самые популярные подарки на 8 Марта

Российские мужчины планируют дарить на 8 Марта ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты, что совпадает с пожеланиями женщин, сообщили представители сервиса для размещения объявлений «Авито» со ссылкой на проведенное исследование.

Специалисты опросили около 1,5 тыс. мужчин. Выяснилось, что в 2019 году поздравлять с Международным женским днем собираются 90% опрошенных: это на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее. При этом активнее всех это будут делать россияне в возрасте от 36 до 45 лет (94%), передает РИА «Новости».

В сообщении отмечается, что «женщины на 8 Марта хотели бы в первую очередь получить ювелирные украшения (43%), косметику и парфюмерию (34%), подарочные сертификаты (22%), а также бытовую технику и путевку (по 18%)».

Мужчины угадывают пожелания, и в первую очередь собираются дарить косметику и парфюмерию (35%), ювелирные украшения (31%), подарочный сертификат (21%) и бытовую технику (15%). Еще 3% мужчин подарят дамам автомобили.

Участники исследования поделились и собственными вариантами подарков, среди них, кроме цветов: билет на спектакль/концерт/в кино, прыжок с парашютом, портрет президента в рамке, забота и внимание, поход в KFC, набор для хобби, электромассажер, игрушка, клатч, деньги, поход в ресторан и конфеты.

34% мужчин сообщили, что на подарок они выделили от 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, 20% - до 1 тыс. рублей, 19% – от 3 до 5 тыс. рублей.

Порядка 11% собираются потратить от 5 до 10 тыс. рублей. Отдать за подарок больше 10 тысяч готовы 6%, а остальные 11% пока не определились с суммой.

Ранее опрос показал несоответствие ожиданий и реальности по подаркам на 23 февраля.