Лидер Sex Pistols рассказал о причине смерти фронтмена The Prodigy

Лидер культовой британской панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен считает, что вокалист The Prodigy покончил с собой, так как он был одинок.

Роттен заявил, что его беспокоит тенденция, когда рокеры не заботятся друг о друге, сообщает TMZ.

«Никто не любил его, он остался в одиночестве, что его разрушило. Почему, почему так много людей в этой индустрии остаются в одиночестве?», – таким вопросом задался музыкант в разговоре с журналистом издания.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в понедельник в его доме в Эссексе. Музыканту было 49 лет.

Группа заявила, что Флинт покончил с собой, однако позже полиция сообщила, что смерть была естественной. После трагедии The Prodigy объявили об отмене всех запланированных концертов.