Таксист облил зеленкой пассажира в Приморье

В Приморье водитель такси облил зеленкой пассажира, который якобы не оплатил поездку.

Инцидент был заснят на видео, которое позже появилось в Instagram.

Публикация от Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 5 Мар 2019 в 6:15 PST

В комментарии к записи указывается, что «человек катался по городу Артем на такси довольно продолжительное время», однако отказался оплачивать услугу, за что водитель облил его зеленкой.

Напомним, в феврале таксист выстрелил в пассажиров в центре Москвы.