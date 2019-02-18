Таксист выстрелил в пассажиров в центре Москвы

Таксист в центре Москвы выстрелил в пассажиров из травматического пистолета во время конфликта, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел по адресу 2-я Фрунзенская улица, 12, сообщение о происшествии поступило ночью 17 февраля, рассказал собеседник РИА «Новости».

«У водителя такси и пассажиров возник конфликт. Началась потасовка, пассажиры были пьяны», – уточнил источник.

Таксист вытащил оружие и выстрелил одному из пассажиров в область живота. «После потасовки таксист уехал с места происшествия», – отметил он.

По словам собеседника, полицейские нашли две гильзы и изъяли травматический пистолет.

В январе таксист в Москве атаковал пассажира с ножом, после того, как тот не смог заплатить за проезд наличными деньгами.