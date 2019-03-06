Нефть подешевела на данных по росту запасов сырья в США

Стоимость нефти в ходе торгов в среду утром снижается на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,73% – до 65,38 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,78%, составив 56,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Давление на стоимость нефти оказывают данные API, свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 1 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,3 млн баррелей после снижения на 4,2 млн баррелей неделей ранее.