Лукашенко пожаловался на неравные условия доступа на рынок ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна столкнулась с неравными условиями доступа на рынок стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Это заявление прозвучало на совещании с руководством правительства и высших государственных органов, во время обсуждения участия Белоруссии в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Глава республики отметил, что Россия за 2018 год в разы увеличила объем торговли на белорусском рынке машиностроения и некоторых других рынках.

«То есть мы пустили на свой рынок реальных конкурентов, открыли рынок. Они нас не пускают. Как это понимать? Какой здесь союз?» – задался вопросом Лукашенко.

Вице-премьер Игорь Петришенко заявил, что во время интеграции от СНГ до ЕАЭС Белоруссия раз за разом получала от российской стороны обещания по выравниванию условий в сферах хозяйствования.

«В последний раз нам, как свет в конце тоннеля, было обещано в рамках ЕАЭС создание общих рынков энергоносителей, окончательное решение вопроса обеспечения безбарьерной среды доступа на общий рынок. Что мы имеем на сегодняшний день? Наверное, самым прямым ответом на этот вопрос является сальдо взаимной торговли с Россией. По итогам прошлого года отрицательное сальдо торговли товарами приблизилось к 10 миллиардам долларов», – отметил Петришенко.

Президент в ответ на высказывания вице-премьера привел пример, что СЩА чуть ли не начала войну с Китаем из-за большого отрицательного сальдо в торговле.

«По прошлому году мы все равно вышли на положительное сальдо в 700 миллионов долларов (в целом в торговле со странами). А за счет чего мы перекрыли эти 10 миллиардов долларов? За счет торговли с Европейским союзом прежде всего, и в меньшей степени странами «дальней дуги», – отметил Лукашенко.

Он также добавил, что в этом кроется «ответ на вопрос, почему надо сотрудничать со всеми, где только можно будет с кем-то торговать». Лукашенко заключил, что из-за этого не стоит обижаться на Белоруссию и обвинять ее в чем-то.

Ранее Лукашенко заявлял о «переворачивании» его высказываний во время «Большого разговора» (встреча со СМИ и общественностью 1 марта) российскими СМИ.