Лукашенко заявил о «переворачивании» его слов российскими СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в «переворачивании» его заявлений и создании переполоха, не уточнив, о каких конкретно средствах массовой информации идет речь.

«Это видно особенно после «Большого разговора» (встреча со СМИ и общественностью 1 марта) – фейковые новости, тенденциозное изложение, попытка вырвать из контекста высказывания, прежде всего мои, и интерпретировать так, как кому-то хочется в Российской Федерации», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

В качестве примера он привел свои рассуждения о возможности введения единой с Россией валюты. Лукашенко заявил, что в российских СМИ это было преподнесено как согласие главы белорусского государства на этот шаг. Однако президент уточнил, что это были рассуждения на вопросы журналистов, а «чтобы соглашаться на что-то, надо, чтобы тебе что-то предложили».

Президент Белоруссии также прокомментировал отражение в СМИ своего недавнего высказывания о том, что 98% белорусов, если поставить вопрос на референдум об объединении с Россией, будут против. «Речь идет о том, если поставить вопрос о включении Белоруссии в состав России, – 98%, а то и больше проголосуют категорически против. Вопрос об объединении на референдум вообще не может быть вынесен. Потому что это вопрос неопределенный: что значит объединение – что за объединение, на каких условиях? Никогда подобный вопрос на референдум вынесен быть не может, поскольку он неоднозначен в своем понимании и ответ на этот вопрос будет неоднозначен», – сказал Лукашенко.

По словам президента, его заявления «переворачиваются» в СМИ в России «и начинается какой-то переполох». «В конце концов, выходят на главное, это их цель – обвинить Лукашенко, что он торпедирует интеграционные процессы. Да нет, в Беларуси никто не торпедирует интеграционные процессы, и прежде всего Лукашенко», – добавил он.