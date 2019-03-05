Вступившийся за девушку военный в Крыму осужден за непреднамеренное убийство

В Симферополе военного приговорили к пяти годам заключения в колонии строгого режима за убийство у ночного клуба, сообщили в Крымском гарнизонном суде.

Как сообщает РИА «Новости», осужденный, вступившись за девушку, которую ударил один из посетителей клуба, нанес своему оппоненту один удар кулаком, от которого потерпевший упал головой об асфальт и потерял сознание.

В результате удара спустя 10 дней пострадавший скончался.

Военнослужащего признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Сообщается, что на суде он полностью признал свою вину. Также отмечается, что мужчина возместил семье погибшего имущественный и моральный ущерб.

В феврале в Волгограде был задержан 23-летний профессиональный самбист. Сообщалось, что спортсмен в ночном клубе одним ударом убил 18-летнего парня.