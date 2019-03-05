Цветы существенно подорожали перед 8 Марта в Москве

По сравнению с прошлым годом цена на букеты выросла примерно на 15-17%, в среднем жителям столицы придется отдать за букет к 8 Марта 1700-2000 рублей.

«Средняя цена на букеты к 8 марта по Москве и области составит примерно 1 тыс. 700 – 2 тыс. рублей. Конечно, в преддверии праздников в розничных магазинах можно выбрать самый бюджетный вариант примерно за 600-800 рублей, в составе которого будут пять тюльпанов или ирисы», – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Флорист.ру».

По словам представителей компании, на значительное увеличение стоимости повлияли изменение НДС, курса валюта, а также стоимость бензина. Кроме того, цена на букеты всегда вырастает перед праздниками.

«Ежегодно мы наблюдаем повышение стоимости перед праздниками в среднем на 30% относительно «низкого» сезона. Также с этого года многие транспортные компании стали работать по новым тарифам в связи с повышением НДС и увеличением ставок акцизов на бензин и топливо. Как будет меняться средняя стоимостью букетов в «низкий» сезон, можно будет проанализировать только после праздников, на сегодня обычная цена цветов по сравнению с прошлым годом выросла на 15-17%, на рост цены цветов также влияет скачок доллара и евро», – сообщили в пресс-службе.

Специалисты отмечают, что перед грядущим праздником стоимость букетов может вырасти до 100%, и рекомендуют задуматься о покупке цветов заранее. Они добавили, что для 8 Марта подойдут тюльпаны, нарциссы, ирисы, крокусы, мимоза, ранункулюсы и ландыши.

Отмечается, что в этом сезоне к модным букетам относятся составленные в стиле омбре композиции, где светлые оттенки плавно переходят в темные.

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта и не попасться на уловки и хитрости продавцов. Также были названы самые популярные подарки к празднику.