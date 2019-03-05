На космодромах Байконур и Восточный назначены новые руководители

Назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор российских космодромов).

«Роман Бобков, ранее занимавший должность заместителя директора филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур, назначен директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – космический центр «Восточный», – сказали в ЦЭНКИ, передает РИА «Новости».

Там же добавили, что Валинур Агишев, ранее занимавший пост директора космический центр «Восточный», станет директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – Космический центр «Южный» (Байконур).

При этом в ЦЭНКИ не уточнили судьбу Евгения Раковского, возглавлявшего космодром Байконур.