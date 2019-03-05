Россия предупредила об ответе на размещение ракет США в Европе

Если американские ракеты будут размещены в Европе, Россия вынуждена будет разместить ракеты так, что они будут покрывать всю Европу, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов, выступая на площадке Стимсон-центра, отметил, что Москва очень обеспокоена тем, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности американские ракеты могут быть размещены в Европе. «Мы будем вынуждены развернуть наши ракеты, и вся территория Европы будет покрыта. (…) И мы должны избежать такой ситуации», – приводит его слова РИА «Новости».

ДРСМД, подчеркнул дипломат, не касается безопасности территории США, а проигравшими в данной ситуации будут европейские страны.

Антонов также заявил, что Россия предпочла бы решать вопрос с захваченными в Сирии боевиками террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России) за пределами своей территории. Так он отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа, обращенный к европейским странам, «взять обратно» более 800 захваченных в Сирии террористов ИГ* и предать их суду.

«Никто не хочет видеть этих людей у себя. Также и Российская Федерация. Мы хотели бы решить этот вопрос на удалении от нашей территории», – отметил он.

В понедельник председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что Россия, в отличие от США, никогда не нарушала требований договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), именно на Вашингтоне лежит ответственность за приостановление ДРСМД.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это ответ на действия США, которые в начале февраля объявили о выходе из договора.