Минобороны подтвердило гибель военного на «Адмирале Григоровиче»

Военнослужащий погиб при падении с надстройки корабля Черноморского флота, по факту гибели ведется расследование, сообщило командование Севастопольского гарнизона.

«Командованием Севастопольского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту смерти военнослужащего на одном из кораблей соединения флота», – передает РИА «Новости» сообщение командования.

По предварительным данным, военный упал с надстройки корабля по неосторожности, получив несовместимые с жизнью травмы.

Командование Севастопольского гарнизона не называет корабль, на котором произошел инцидент, однако уточняет, что он находится на плановом ремонте.

Источник в экстренных службах сообщал, что погиб член экипажа фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович».