На фрегате «Адмирал Григорович» погиб военнослужащий

На фрегате Черноморского флота «Адмирал Григорович» погиб военнослужащий: он упал с надстройки корабля, сообщил источник в экстренных службах.

«На фрегате «Адмирал Григорович» в воскресенье утром погиб член экипажа в результате падения с надстройки корабля», – передает слова источника ТАСС.

По его словам, корабль находится в доке Севморзавода в Севастополе, где проводится его текущий ремонт. Команда осталась на борту корабля.

Официального подтверждения информации пока нет.

«Адмирал Григорович» – головной корабль проекта 11356, способный нести ракеты «Калибр-НК». Введен в эксплуатацию в марте 2016 года.