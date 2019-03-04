Нидерланды отозвали посла в Иране

Нидерланды отзывают для консультаций своего посла в Тегеране после того, как иранские власти выслали из страны двух сотрудников нидерландского диппредставительства, сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

По его словам, «двое голландских дипломатов были высланы из Ирана в Нидерланды в воскресенье, 3 марта». «В связи с этим кабинет министров принял решение отозвать посла в Тегеране для консультаций», – сказал Блок, передает ТАСС.