Трамп объяснил, почему хочет прекратить военные учения с Южной Кореей

Американский президент Дональд Трамп рассказал о причине отмены серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle с Южной Кореей.

«Причина, по которой я не хочу военных учений с Южной Кореей – это сэкономить сотни миллионов долларов США, которые нам не возмещаются», – написал Трамп в Twitter.

Он подчеркнул, что занимал такую позицию еще задолго до того, как стать президентом США.

Трамп добавил, что кроме того, в данный момент «снижение напряженности с Северной Кореей – хорошая вещь».

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты и Республика Корея приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle в надежде на то, что этот шаг поможет ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова.