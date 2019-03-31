Российских журналистов не пустили на участок на выборах президента Украины в Минске

В Минске члены избирательной комиссии на выборах президента Украины, расположенной в украинском посольстве, отказались пропустить на его территорию представителей российских СМИ.

На участок в то же время допускали представителей белорусских, украинских и других зарубежных СМИ, передает «Интерфакс».

В Белоруссии около 12 тыс. украинских избирателей и два участка: в Минске и в Бресте.

В воскресенье проходит первый тур выборов президента Украины. По состоянию на 15.00 явка оценивается примерно в 45%.