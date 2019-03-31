Явка на выборах президента Украины превысила 40%

По состоянию на 15.00 явка на выборах президента Украины составила 43,86%, сообщает Центризбирком страны.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее появились первые данные экзитполлов на выборах президента Украины, из которых следует, что во второй тур выборов должны выйти Зеленский и Порошенко, а на третьем месте идет основатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко.