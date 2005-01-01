Друзь заявил об уходе на пенсию

Магистр телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь рассказал, что «отправился на пенсию».

У него спросили, не жалеет ли он, что его отстранили от игры «Что? Где? Когда?». «Я уже все сказал по этому поводу. Лучше расскажу вам анекдот. Мессия приходит на Землю. К нему подходят журналисты и задают вопрос: «А это ваш первый приход?», а он им отвечает: «Без комментариев», – передает его слова «Комсомольская правда».

Он также отметил, что «вышел из бизнеса».

«Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь», – сказал Друзь.

Ранее он рассказал, что планирует отправиться в США, где презентует собственную детскую книгу.