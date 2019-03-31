Климкин рассказал о внезапной смерти главы украинской общины в Венгрии

Председатель украинской общины в Венгрии Юрий Кравченко внезапно ушел из жизни, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Внезапно ушел из жизни председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всех украинцев. Скорбим и молимся с семьей и всем миром. Вечная память!» – написал он в своем Twitter.

Напомним, отношения Украины и Венгрии обострились из-за принятого Киевом закона об образовании, из-за которого оказались ущемлены права национальных меньшинств. Будапешт называл новый закон Украины об образовании полуфашистским.