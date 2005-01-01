День выборов на Украине совпал с возвратом на московское время

В воскресенье, 31 марта, когда на Украине состоятся выборы президента, страна переходит на летнее время, переводя стрелки часов на 1 час вперед, с этого момента время в Москве и Киеве вновь будет одинаковым.

Согласно постановлению кабинета министров Украины, переход на летнее время на Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта. Однако в этом году перевод часов совпал с днем проведения выборов президента Украины. Стрелки на часах переведут на 1 час вперед в 03.00 воскресенья, передает ТАСС.

Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2). При этом отменялось декретное время (второй часовой пояс плюс один час, или UTC+3), введенное еще в 1930 году.

На летнее время переходят десятки стран мира, в том числе и европейские. Отказались от этого Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран, а также некоторые бывшие республики СССР, среди которых – Россия и Белоруссия.

Напомним, 11 марта Европарламент поддержал инициативу Европейской комиссии о том, чтобы уже в 2021 году перестать переводить часы каждые полгода на летнее и зимнее время.