В Париже задержаны десятки участников протеста «желтых жилетов»

В Париже задержаны несколько десятков участников акций протеста «желтых жилетов», об этом сообщили СМИ со ссылкой на префектуру столичной полиции.

Всего было задержано 32 человека, сообщил телеканал BFM со ссылкой на правоохранительные органы, передает ТАСС.

Отмечается, что в связи с акциями «желтых жилетов» в Париже усилили меры безопасности, полицейские досматривают всех подозрительных людей на улицах. По последним данным, в городе проведено почти 12 тыс. профилактических проверок.

16 марта французские власти арестовали около 200 участников субботней акции протеста «желтых жилетов» в Париже, протесты сопровождались многочасовыми столкновениями с полицией.