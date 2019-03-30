Избивавшую детей няню в Москве заключили под стражу

Подозреваемая в истязании двойняшек в Москве няня была взята под стражу, об этом сообщает ГСУ СК по Москве.

На данный момент женщине предъявлено обвинение по п.п. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК «Истязание в отношении двух несовершеннолетних», сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня суд по ходатайству следствия избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Ранее СК сообщал, что в отношении подозреваемой завели уголовное дело. По данным следствия, женщина на протяжении продолжительного периода систематически наносила детям побои и совершала иные насильственные действия, а факт преступлений помогла установить камера в комнате детей.