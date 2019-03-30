Москва отреагировала на высылку с Украины журналистки Бондарь

Россия призывает профильные международные организации, в том числе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, оказать на Киев давление с целью прекращения произвола в отношении СМИ на Украине, заявил МИД России в связи с высылкой из страны российской журналистки Маргариты Бондарь.

В сообщении на сайте МИД России говорится, что ОБСЕ, а также соответствующие неправительственные структуры, в том числе «Репортеры без границ» и Международная федерация журналистов, должны оказывать давление на украинские власти с целью прекращения их возмутительного произвола в отношении средств массовой информации.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в связи с нарушением миграционного законодательства Украина решила депортировать в Россию журналистку издания «Украина.ру» Маргариту Бондарь.

Летом 2017 года представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир направил главе МИД Украины Павлу Климкину письмо, в котором заявил, что обеспокоен практикой Киева по задержанию и высылке из страны иностранных журналистов. Он также призывал Украину прекратить аресты и депортацию журналистов.