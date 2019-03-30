В штате Луизиана признали голодомор геноцидом украинцев

Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс признал голод в 1932-1933 годах на Украине геноцидом, заявили в посольстве Украины в США.

В сообщении посольства в Facebook указывается, что «вслед за более (чем) двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс выдал прокламацию относительно отмечания 85-й годовщины голодомора 1932-1933 годов в Украине».

В начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана.

По разным оценкам, погибли порядка 8 млн человек, из них 3-3,5 млн – на Украине, 2 млн – в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 млн – в РСФСР.

В 1990-х годах некоторые украинские политики начали манипулировать фактами о голоде в информационных кампаниях и агитации. В результате в 2006 году при президентстве Виктора Ющенко, который пришел к власти на волне «оранжевого майдана», Верховная рада приняла закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев.

В декабре 2018 года сообщалось, что палата представителей конгресса США признала голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

До этого группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в Конгресс США проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинцев.

В ноябре 2017 года Госдеп заявлял, что СССР несет ответственность за голодомор.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем США признали украинцев жертвой геноцида, и как миф о «Голодоморе» превратился в праздник ненависти к русским.