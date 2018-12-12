Палата представителей США признала голодомор геноцидом украинцев

Палата представителей конгресса США признала голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Палата представителей конгресса США признала голодомор геноцидом украинского народа», – написал Порошенко в Twitter, назвав это историческим решением.

Летом группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в Конгресс США проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинского народа.

В ноябре 2017 года Госдеп заявлял, что СССР несет ответственность за голодомор. Стоит отметить, что голод охватил в 1930-е не только территорию Украины, а в целом основные зерновые районы СССР. Всего от голода погибли 7-8 млн человек, из них 3-3,5 млн – на Украине, 2 млн – в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 млн – в РСФСР. Между тем, Киев пытается приватизировать трагедию СССР, чтобы добиться международного признания событий тех лет «геноцидом украинского народа».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем США признали украинцев жертвой геноцида, и как миф о «Голодоморе» превратился в праздник ненависти к русским.