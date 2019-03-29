В Подмосковье задержали рецидивиста из Белоруссии

Сотрудники транспортной полиции задержали в электричке в Московской области мужчину из Белоруссии, находящегося в межгосударственном розыске.

«Жителя одного из сопредельных государств, находящегося в межгосударственном розыске, задержал наряд транспортной полиции, сопровождавший электропоезд сообщением Москва – 47-й километр. Мужчина распивал спиртные напитки в вагоне состава, чем привлек внимание полицейских. В общении с ними гражданин проявил нервозность», – сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу ТАСС.

В ведомстве также рассказали, что на вопрос о наличии запрещенных предметов, мужчина сообщил, что у него есть оружие. После этого его в наручниках доставили в дежурную часть на станции Люберцы, а во время досмотра полицейские обнаружили «два предмета, похожие на пистолеты, а также два магазина, один из которых с шестью патронами».

Позже выяснилось, что, по данным белорусских правоохранительных органов, мужчина ранее был судим на территории республики 30 раз.

«30-летний житель соседнего государства пояснил полицейским, что в России скрывается от уголовного преследования у себя на родине. В Подмосковье направлялся, чтобы найти работу и жилье. Это и отмечал в электропоезде со своим новым знакомым», – добавили в ведомстве.

На мужчину уже завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

В ноябре 2018 года был задержан известный рецидивист, ограбивший дом главы Евразийского банка развития.