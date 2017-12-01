Дом Бельянинова ограбил знаменитый вор

Полицейские раскрыли вооруженное нападение на дом экс-главы ФТС, руководителя Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрея Бельянинова, совершенное 24 октября – выяснилось, что налетчиком был известный рецидивист Яков Суббота, специалист по кражам ценных скрипок и других музейных раритетов.

49-летний Яков Суббота был задержан оперативниками главного управления уголовного розыска МВД и МУРа при поддержке бойцов Росгвардии. Его заподозрили в разбойном нападении на подмосковный дом Бельянинова 24 октября, сообщает «Коммерсант».

Супруга банкира Людмила Бельянинова сообщила, что вечером в этот день мужчина вошел в незакрытый дом с пистолетом в руках. Он выстрелил в пол, чтобы напугать женщину, после чего забрал из дома 1,5 млн рублей, 10 тыс. долларов, 10 тыс. евро, 30 коллекционных монет и четыре серьги с бриллиантами по 0,5 карата.

Налетчик, который был в черной маске с прорезью для глаз и плаще защитного цвета, скрылся, а собака, пущенная оперативниками по его следу, дошла до леса и потеряла его.

Суббота и ранее привлекался к уголовной ответственности за резонансные преступления. Так, во второй половине 1990-х его задержали по делу о хищении из Музея имени М. Глинки скрипок Страдивари и Штайнера. Также он с подельником украл из хранилища Государственной публичной исторической библиотеки раритетные рукописи, гравюры, книги и журналы. Крал ценности из квартир людей из мира шоу-бизнеса.

При этом правоохранители допускают, что рецидивист мог решиться на нападение на дом Бельянинова после публикаций об обыске, который проводился в 2016 году. Тогда у чиновника изымались большие суммы в разной валюте, коллекция часов и драгоценности. Позже все было возвращено владельцу.

Ранее сообщалось, что грабитель украл из дома Бельянинова от 15 до 50 млн рублей. В Сети появилось в том числе необычное описание грабителя – при себе он якобы имел копье.

Напомним, в конце декабря 2016 года СМИ сообщали, что бывшему главе ФТС, информацию против которого президент Владимир Путин назвал «вбросом», вернули найденные при обыске деньги и уже предложили новые высокие должности.

Главой банка он стал 1 декабря 2017 года.