Би-би-си извинилась перед Порошенко за слова о взятке Трампу

Британская телерадиокомпания Би-би-си за два дня до выборов на Украине принесла извинения президенту страны Петру Порошенко за публикацию новости о встрече украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы приносим извинения господину Порошенко за любые причиненные неудобства и согласны возместить ему ущерб и судебные издержки», – говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что материал, в котором утверждается об уплате Петром Порошенко бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну 400 тыс. долларов за встречу с американским президентом, «не соответствует действительности». Сама публикация сейчас недоступна к просмотру.

Администрация Порошенко отвергла обвинения во взятке за встречу с Трампом, после чего украинский президент подал в суд на Би-би-си.