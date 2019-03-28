МИД оценил идею въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам

Реализация идеи о въезде россиян в Турцию по внутренним паспортам, о чем говорил глава внешнеполитического ведомства этой страны Мевлют Чавушоглу, весьма затруднительна, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что реализация данной идеи «представляется весьма затруднительной», и в первую очередь «это связано с правовыми аспектами использования внутреннего паспорта при выезде за рубеж», ТАСС.

Ранее Чавушоглу заявил о намерении обсудить на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым вопрос о возможности въезжать в Турцию по внутренним паспортам.

Эту идею уже поддержал турсектор Турции.

Отметим, что в минувшем году в эту страну прибыло 5,9 млн российских туристов, а Россию посетили лишь 95 тыс. турецких граждан.