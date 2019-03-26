Турсектор Турции поддержал въезд россиян по внутренним паспортам

Туристический сектор Турции одобряет возможный въезд россиян по внутренним паспортам.

Как заявил глава ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя, это позитивно повлияет на туризм в стране, передает РИА Новости.

«Мы рассчитываем на положительный результат переговоров с РФ о переходе на поездки с внутренними паспортами. Это шаг, который наш туристический сектор давно и с нетерпением ожидает» – сказал Баглыкайя.

По его словам, между Россией и Турцией очень тесное экономическое и политическое сотрудничество, поэтому необходимо дать возможность россиянам путешествовать с внутренними паспортами. Такие возможности будут способствовать дальнейшему развитию отношений между странами.

Глава ассоциации напомнил, что сейчас в Турцию с внутренними паспортами могут въезжать граждане Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Италии, Греции, Лихтенштейна, Люксембурга, Украины, Грузии и Молдавии.

В прошлом году в Турцию прибыло 5,9 млн российских туристов, а Россию посетили 95 тыс турецких граждан, подчеркнул Баглыкайя. Он надеется, что в случае успешных переговоров, это число вырастет еще больше в 2019 году.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о намерении обсудить на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос о возможности въезжать в Турцию по внутренним паспортам.