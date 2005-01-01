Названы сферы деятельности с самой высокой зарплатой

В России по данным на январь 2019 года самой прибыльной сферой деятельности стала добыча полезных ископаемых, сообщает Росстат.

Средняя зарплата в данной отрасли составляет 79,4 тыс. рублей, передает RT.

Работники, занятые в финансовой и страховой сферах, в среднем получают 77,3 тыс. рублей, а в области информации и связи – 66,2 тыс. рублей.

Также в пятерку самых высокооплачиваемых отраслей вошли профессиональная, научная, техническая деятельность (61,2 тыс. рублей) и транспортировка и хранение (46,9 тыс. рублей).

Наименьшую зарплату получают работники гостиниц и предприятий общественного питания (27,2 тыс. рублей).

В целом по России средняя зарплата в январе 2019 года составила 42,2 тыс. рублей, что на 8,3% превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Также стало известно, что миллионам россиянок собрались продлить рабочий день.