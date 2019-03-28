Спецкабриолет Aurus обещали подготовить к параду Победы

Парадный кабриолет представительского класса Aurus готовят к Параду Победы 2019 года на Красной площади, сообщил высокопоставленный источник в автомобилестроительной отрасли.

Источник сообщил, что в данный момент «идет подготовка автомобиля», передает РИА «Новости».

При этом в НАМИ не стали комментировать информацию об участии кабриолета Aurus в Параде

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что кабриолет проекта «Кортеж» для использования на параде Победы 9 мая появится в 2019 или 2020 году.

Проект «Кортеж» – это семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе.

Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.

Ранее стало известно, что производители Aurus получили заказы из Европы на годы вперед.