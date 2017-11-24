США похвастались выгодой от лишения российских бобслеистов медалей ОИ

В связи с дисквалификацией российских бобслеистов американцы получат серебряные медали Олимпийских игр в Сочи, сообщил Национальный олимпийский комитет США.

НОК США получил соответствующее уведомление от Международного олимпийского комитета, передает РИА «Новости».

Золотых наград в соревнованиях двоек и четверок лишены россияне Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло и Алексей Воевода.

Теперь золотые медали в четверках получат латвийцы, в двойках – швейцарцы.

НОК США похвастался тем, что американцы в четверках и двойках поднялись с третьего на второе место.