МИД обвинил суд Литвы в подтасовке фактов по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение Вильнюсского окружного суда признать виновными граждан России в участии в трагических событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Как говорится на сайте МИДа, в ходе процесса суд нарушил главные принципы правосудия, в частности, о недопустимости придания правовым нормам обратной силы.

«Проигнорированы свидетельства, опровергающие причастность советских военнослужащих к гибели гражданских лиц в тот трагический день. Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», – говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в МИДе обратили внимание на отказ суда под надуманными предлогами пустить на процесс российских дипломатов и журналистов.

«Характеризуем данные действия как крайне недружественные и, по сути, провокационные, показывающие предвзятость и политическую мотивированность этого позорного судилища», – отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что российская сторона продолжит оказывать поддержку своим соотечественникам, попавшим под судебный произвол.

Судебные заседания по «делу о событиях 13 января» начались в Литве в 2016 году. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

Вильнюсский окружной суд признал виновными по «делу о событиях 13 января 1991 года» бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. На заседание суда не пустили российских представителей СМИ и сотрудников посольства России в Вильнюсе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что заседания суда по данному делу проходят с заведомо обвинительным уклоном.