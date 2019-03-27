Директор бурятского НИИ ударил журналиста из-за вопроса

Следствие разбирается в конфликте, который произошел между директором Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства (БУРНИИСХ) Лубсаном Будажаповым и журналистом местного телеканала АТВ.

Корреспондент сообщил, что директор НИИ ударил его во время интервью из-за неудобного вопроса; инцидент позже был продемонстрирован телеканалом АТВ, передает «Ридус».

По данным следствия, корреспондент приехал в НИИ, чтобы получить у Будажапова комментарий на ранее отправленный запрос. Речь шла о распоряжении земельными участками, находящимися на балансе института.

Во время беседы директор пнул журналиста и ударил ладонью по лицу, а потом отобрал телефон, на камеру которого велась съемка.

По мнению корреспондента, руководитель учреждения воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности.

На следующий день в беседе с другим корреспондентом того же телеканала Будажапов заявил, что избиения не было, а показанное в телесюжете – монтаж.

На сайте регионального Следственного комитета сообщается, что по данному факту начата доследственная проверка.

Ранее в Саратове журналиста ударили лопатой из-за неудобного вопроса о ЖКХ.