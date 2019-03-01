Журналист в Саратове получил лопатой за неудобный вопрос о ЖКХ

В Саратове дворник напал с лопатой на съемочную группу портала «Свободные новости».

Как передает РИА «Новости», журналисты задали коммунальщикам неудобные вопросы о протечках в крыше одного из жильцов, что спровоцировало конфликт.

В результате удара оператор портала получил ушиб. Кроме того, у него разбилась камера. Дворники сейчас задержаны полицией.

Сообщается, что журналистская бригада приехала снимать сюжет о пенсионере, потолок которого протек, так как уборщики вместе со снегом счистили кровлю крыши. Также отмечается, что коммунальная проблема до сих пор не решена.