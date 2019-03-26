Возле Кремля украли кабель правительственной связи

Неизвестные похитили фрагмент правительственной кабельной связи из коллектора возле Кремля.

Исчезновение фрагмента кабеля заметили в понедельник днем, сообщает «Московский комсомолец».

Его похитили из коллектора под Большим Москворецким мостом. Ведется разбирательство.

Напомним, в 2017 году на юго-западе Москвы из телефонной канализации военной части ФСБ неизвестные похитили кабель линии спецсвязи.