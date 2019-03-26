В Госдуме призвали все страны осудить решение Трампа по Голанам

Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами принято в обход ООН и СБ ООН, все страны должны высказаться по этому вопросу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Ливана Мишелем Наимом Ауном.

«Решение, которое принял президент США в отношении Голанских высот, игнорировало в основе своей диалог со всеми странами в рамках ООН. Это решение фактически принято в обход ООН и СБ, поэтому все страны должны высказаться по этому вопросу», – сказал Володин, передает РИА «Новости».

По его словам, если мир впредь будет развиваться по пути принятия таких решений, «можно прийти к ситуации, когда все будут воевать друг с другом». «И, как вы правильно сказали, будет верховенствовать право сильного. Но это прямой путь к войне», – добавил он.

Президент США Дональд Трамп в понедельник официально признал Голанские высоты территорией Израиля. В России действия американского президента назвали нарушением решений ООН. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить израильскую оккупацию Голанских высот.

Принадлежавшие Сирии Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над высотами. Однако в 1981 году Совет безопасности ООН в своей резолюции признал действия Израиля недействительными.