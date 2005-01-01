Савченко призвала украинцев к народному восстанию

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26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
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Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым вашингтонским болотом и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Право оскорблять – это привилегия высших сословий

Сергей Худиев, публицист, богослов
Скандал может быть коммерчески успешен, он привлекает внимание. Это не только оскорбление религии, но и глумление, например, над Победой. Достаточно вспомнить «художественную выставку» с обезьянами в военной форме и с медалями. Подробности...
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Не отворачивайтесь от войны

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...
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Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Савченко призвала украинцев к народному восстанию

               26 марта 2019, 11:04
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Анастасия Воробьева

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            Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, обратилась к украинцам с просьбой не голосовать на выборах за «старых политиков» и, если придется, защищать свой голос на Майдане и вече.

            «Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест «ROSHEN» из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки и не отдайте ни одного голоса за старых политиков, которые уже 27 лет у власти! А потом защитите свой голос, как придется – то и на Майдане, на вече в народном восстании! На все это народ имеет право, если собственная правящая власть угрожает выживанию народа и нации», – написала Савченко в Facebook.

            Также она высказалась об обещании Петра Порошенко после выборов вернуть Крым. «Страшно представить, во что нам обойдется очередное бессмысленное обещание Порошенко на выборах 2019 года. Слушая президента – понимаю, что Петр уже потерял не только совесть, а и остатки здравого смысла. Так одержимость властью людям глаза ослепляет. Не теряем зрение и здравый смысл, украинцы», – написала Савченко.

            На ваш взгляд

             
            Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?




            Обсуждение: 193 комментария
            Ранее Порошенко пообещал сделать все возможное для возвращения Крыма «сразу же после президентских выборов», а позже подробно рассказал о своих намерениях.

            Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, лидирует шоумен Владимир Зеленский, сейчас его рейтинг превышает 30%.  Ранее надежда Савченко усомнилась в честности лидеров президентской гонки.


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