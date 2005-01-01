Савченко призвала украинцев к народному восстанию

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, обратилась к украинцам с просьбой не голосовать на выборах за «старых политиков» и, если придется, защищать свой голос на Майдане и вече.

«Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест «ROSHEN» из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки и не отдайте ни одного голоса за старых политиков, которые уже 27 лет у власти! А потом защитите свой голос, как придется – то и на Майдане, на вече в народном восстании! На все это народ имеет право, если собственная правящая власть угрожает выживанию народа и нации», – написала Савченко в Facebook.

Также она высказалась об обещании Петра Порошенко после выборов вернуть Крым. «Страшно представить, во что нам обойдется очередное бессмысленное обещание Порошенко на выборах 2019 года. Слушая президента – понимаю, что Петр уже потерял не только совесть, а и остатки здравого смысла. Так одержимость властью людям глаза ослепляет. Не теряем зрение и здравый смысл, украинцы», – написала Савченко.

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Ранее Порошенко пообещал сделать все возможное для возвращения Крыма «сразу же после президентских выборов», а позже подробно рассказал о своих намерениях.

Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, лидирует шоумен Владимир Зеленский, сейчас его рейтинг превышает 30%. Ранее надежда Савченко усомнилась в честности лидеров президентской гонки.