Порошенко рассказал, как собирается «возвращать» Крым

Действующий президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он подразумевает под политико-дипломатическими мерами по установлению контроля Киева над Крымом.

Порошенко в прямом эфире канала ICTV изложил свой план по «возвращению» Крыма, который по сути сводится к идее усиления санкционного давления на Россию, передает ТАСС.

«Та платформа, которую предложил президент Петр Порошенко относительно освобождения Крыма, содержит много компонентов», – сказал действующий президент Украины о себе в третьем лице.

По словам Порошенко, его план включает: «во-первых, расширение санкционного компонента против России из-за оккупации Крыма; во-вторых, «азовский пакет» санкций относительно немедленной деоккупации Керченского пролива и Азовского моря, восстановление свободы судоходства; третья позиция – координация усилий относительно судебных процессов, в том числе в ООН против России в связи с нарушением ряда конвенций ООН».

Все это, по логике украинского президента, якобы приведет к тому, что «Россия вынуждена будет принимать позицию международного сообщества, потому что плата за невыполнение решений ООН, за невыполнение решений относительно взятых на себя международных обязательств для России будет расти, и <...> это приведет к освобождению Крыма политико-дипломатическим путем».

В этой же речи Порошенко, по сути, заявил о неготовности договариваться с российским руководством.

Ранее Порошенко пообещал, что в случае победы на выборах сделает «решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма». В связи с этим внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Балога отметил, что Порошенко готов «врать о чем угодно», лишь бы остаться на второй срок.