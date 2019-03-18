Савченко усомнилась в честности лидеров президентской гонки на Украине

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, оценила тройку лидеров президентской гонки на Украине и предположила, что гражданам страны могут «подсунуть свинью».

«Пока Порошенко и Тимошенко по старой привычке, в предвыборной лихорадке, пытаются утопить друг друга в дерьме – Зеленскому, казалось бы, и делать ничего не нужно, просто плыть по намазанной маслом дороге в президентство. Но так ли легко все получится?» – написала Савченко на своей странице в Facebook.

Она оценила тройку лидеров рейтинга кандидатов в президенты Украины и предположила, что гражданам страны могут «подсунуть свинью».

Так, по мнению Савченко, у Зеленского легко получается «заводить публику», мобилизовать свой электорат и направить его на избирательные участки. Однако, по словам депутата, шоумен в случае победы может пойти на предательство и «сдать интересы в пользу Юлии Тимошенко».

Действующий глава государства Петр Порошенко, в свою очередь, выглядит нервозным, считает Савченко. Она выразила уверенность, что в случае победы Порошенко продолжит войну и может вновь ввести военное положение.

С другой стороны, отмечает Савченко, Тимошенко держится спокойно, в отличие от нынешнего президента. По мнению парламентария, лидер партии «Батькивщина» выглядит «спокойной, как сама смерть» и держит образ «благочестивой бабушки нации». Тем не менее, подчеркнула депутат, Тимошенко может принести «холодную и циничную смерть» украинской нации.

«Когда же мы, украинцы, научимся не вестись на подмену понятий?! Отличать настоящее от фальшивого?! Искренность от лицемерия?! Истину от лжи?! С верой и надеждой в Украину! Надежда Савченко, тюрьма Киев, весна» – закончила свой пост Савченко.

Накануне председатель украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал участников президентской избирательной кампании на Украине Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.