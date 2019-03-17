Медведчук раскритиковал Порошенко, Тимошенко и Зеленского

Председатель украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук дал оценку отношениям США и Украины, а также раскритиковал участников президентской избирательной кампании на Украине Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.

Медведчук заявил, что Россия не против участия США в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, но Германия и Франция не хотят видеть Вашингтон участником нормандского формата, передает «112 Украина».

Как заявил Медведчук, США открыто используют Украину «как плацдарм для выяснения отношений» с Россией, а Киев «делает все, исходя из того фарватера, в котором сегодня работает, для того, чтобы не противопоставлять себя или не нарушать какие-то интересы американцев», передает РИА «Новости».

Медведчук считает нереальными планы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Порошенко, Тимошенко и Зеленского.

Медведчук подлчеркнул, что у Порошенко уже была возможность урегулировать конфликт, а Тимошенко и Зеленский «не признают минские соглашения», желая решать проблему «в рамках будапештского меморандума».

Медведчук напомнил, что Будапештский меморандум – это гарантии территориальной целостности Украины по поводу неприменения ядерного оружия.

«При чем тут конфликт в Донбассе?» – заявил он, напомнив также о необходимости учитывать интересы Донецка и Луганска и указав, что планы Зеленского и Тимошенко учитывают только Россию.

Напомним, Медведчук не исключил победы Зеленского в президентских выборах на Украине.