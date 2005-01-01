Медведчук не исключил победы Зеленского в президентских выборах на Украине

«Да, Зеленский – талантливый артист и не зря заслужил любовь граждан, но это другой жанр, не относящийся к политике и к искусству управления государством», – заявил газете ВЗГЛЯД Виктор Медведчук, один из неформальных лидеров оппозиции.

Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук назвал «естественными» слова Зеленского о готовности вести переговоры с Россией и представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Кто бы ни стал президентом Украины, ему в любом случае придётся говорить с ними, так как без переговоров с Россией вопросы мира в Донбассе и полноценного восстановления экономики нерешаемы», – считает политик, добавив, что Зеленский может победить на выборах.

Политик считает преждевременным говорить о том, «насколько риторика любого кандидата будет совпадать с его действиями». «Да, Зеленский – талантливый артист и не зря заслужил любовь граждан, но это другой жанр, не относящийся к политике и к искусству управления государством», – сказал Медведчук.

При этом он согласен с предположениями о том, что за шоу-меном стоит бизнесмен Игорь Коломойский. «Но я сомневаюсь, что в случае победы Зеленского Коломойский сохранит своё влияние на него», – подытожил Виктор Медведчук.

Как сообщает украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова, лидерство в гонке уверенно удерживает актер и шоумен Владимир Зеленский. Его кандидатуру готовы поддержать 17,5% опрошенных и 19% из тех, кто намерен прийти на голосование

На втором месте действующий президент Украины Петр Порошенко, которого поддерживают более 13% респондентов и 16,8% тех, кто пойдет на выборы. За кандидатуру лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко выступают 11,5% всех опрошенных и 13,8% от голосующих. За ними следуют бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко (5,9% и 7,3% соответственно) и кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко (6,3% и 7,1%).

Нынешние киевские власти раскручивают в отношении Медведчука сразу несколько уголовных дел. Они постоянно демонизируют политика и напоминают о том, что он приходится кумом президенту России Владимиру Путину (а также супруге премьер-министра Дмитрия Медведева Светлане), а сам Путин писал про него хвалебную статью. Полное интервью Медведчука газете ВЗГЛЯД было опубликовано во вторник.