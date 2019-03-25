Оставившую дома пятерых детей жительницу Кирова собрались лишить родительских прав

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25 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
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Скандинавы теряют Прибалтику из-за «грязных денег русских олигархов»

Постсоветская история финансов стран Прибалтики была историей их поглощения со стороны СкандинавииФото: Ints Kalnins/Reuters
После распада СССР Прибалтика досталась вовсе не Европе в целом – точнее говоря, не только ей. Контроль над банковской системой Литвы, Латвии и Эстонии получили скандинавские финансовые структуры, уничтожавшие местных конкурентов. Однако теперь они сами попали под удар – и это, как ни странно, имеет отношение и к России. Подробности...
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С Голанских высот открылся вид на Крым

Советский танк, оставшийся около Голанских высот со времен войны 1967 года, был недавно найден в СирииФото: Константин Мачульский/ТАСС
Заявление Дональда Трампа о признании Голанских высот израильскими ударит по американской позиции в отношении Крыма. Так считают некоторые наблюдатели. Действительно, ход Трампа еще раз высветил двойные стандарты Вашингтона и пренебрежение к мнению мирового сообщества – но так было всегда, и внешняя политика России исходит именно из этого. Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Названы условия третьего Майдана на Украине

Майдан Незалежности уже не раз становился ареной для драк силовиков и радикаловФото: Никитин Максим/ТАСС
В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко. Он уверен, что народ выйдет с протестами, если власть решится на подтасовки итогов голосования 31 марта. Появились слухи и о том, что олигарх Коломойский уже запланировал вывести на Майдан добровольцев из своих батальонов. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Нейтральной зоны в Донбассе больше нет

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...
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Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
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В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...
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            Оставившую дома пятерых детей жительницу Кирова собрались лишить родительских прав

            25 марта 2019, 21:28

            Текст: Анастасия Норина

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            Управление опеки Кирова начало собирать документы для лишения местной жительницы родительских прав после того, как она оставила дома без надзора пятерых малолетних детей, сообщает пресс-служба городской администрации.

            В Кирове на улице Монтажников, 24 сотрудники полиции и МЧС обнаружили в квартире оставленных без присмотра детей. Согласно предварительной версии, к многодетной матери вечером в гости пришла знакомая со своим ребенком. Женщины положили всех детей спать и ушли из квартиры, закрыв ее на ключ, передает РИА «Новости».

            Ночью супруг гостьи многодетной матери заподозрил, что дети остались без присмотра взрослых, и вызвал полицию. После того, как сотрудники МЧС вскрыли квартиру, в ней обнаружили шестерых детей в возрасте от 11 месяцев до девяти лет. Сейчас они находятся в медицинских и социальных учреждениях под присмотром врачей.

            «Многодетная мать в течение двух лет состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и других органах системы профилактики. Специалисты регулярно посещают семью, оценивают условия проживания детей, проводят профилактические беседы с матерью. Также информация о состоянии детей и положении дел в семье регулярно поступает из органов здравоохранения. В систематических пьянках мать не была замечена, в плане бытовой обстановки минимальные условия для детей были созданы», – рассказали в управлении опеки и попечительства города.

            В управлении добавили, что социальные работники часто фиксировали в квартире беспорядок и антисанитарные условия.

            «По словам самой женщины, это первый случай, когда она решила уйти из дома ночью, оставив детей без присмотра. Она осознавала, что малолетние дети остаются на длительное время без возможности получить помощь от взрослых, выйти на улицу в случае необходимости, то есть находятся в условиях опасности. Учитывая ненадлежащее исполнение многодетной матерью родительских обязанностей, в данный момент управление опеки и попечительства ведет сбор документов на лишение ее родительских прав», – сообщила пресс-служба администрации Кирова.

            Отмечается, что мать написала в органы опеки и попечительства заявление с просьбой о возврате всех пятерых детей. Вопрос о возврате будет рассматриваться в суде. Также планируется принять меры в отношении второй женщины, которая оставила своего ребенка в чужой квартире без присмотра.

            Ранее в Московской области в квартире была найдена плачущая девочка, оставшаяся без присмотра. Позже ситуацию признали не криминальной и вернули ребенка матери.

            В феврале в Кировской области нашли тело трехлетней девочки, запертой своей матерью в квартире на несколько суток без еды и воды. Мать ребенка арестовали по обвинению в убийстве с особой жестокостью. Девочку похоронили на деньги жителей Кирова.


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