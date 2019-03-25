Оставившую дома пятерых детей жительницу Кирова собрались лишить родительских прав

Управление опеки Кирова начало собирать документы для лишения местной жительницы родительских прав после того, как она оставила дома без надзора пятерых малолетних детей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Кирове на улице Монтажников, 24 сотрудники полиции и МЧС обнаружили в квартире оставленных без присмотра детей. Согласно предварительной версии, к многодетной матери вечером в гости пришла знакомая со своим ребенком. Женщины положили всех детей спать и ушли из квартиры, закрыв ее на ключ, передает РИА «Новости».

Ночью супруг гостьи многодетной матери заподозрил, что дети остались без присмотра взрослых, и вызвал полицию. После того, как сотрудники МЧС вскрыли квартиру, в ней обнаружили шестерых детей в возрасте от 11 месяцев до девяти лет. Сейчас они находятся в медицинских и социальных учреждениях под присмотром врачей.

«Многодетная мать в течение двух лет состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и других органах системы профилактики. Специалисты регулярно посещают семью, оценивают условия проживания детей, проводят профилактические беседы с матерью. Также информация о состоянии детей и положении дел в семье регулярно поступает из органов здравоохранения. В систематических пьянках мать не была замечена, в плане бытовой обстановки минимальные условия для детей были созданы», – рассказали в управлении опеки и попечительства города.

В управлении добавили, что социальные работники часто фиксировали в квартире беспорядок и антисанитарные условия.

«По словам самой женщины, это первый случай, когда она решила уйти из дома ночью, оставив детей без присмотра. Она осознавала, что малолетние дети остаются на длительное время без возможности получить помощь от взрослых, выйти на улицу в случае необходимости, то есть находятся в условиях опасности. Учитывая ненадлежащее исполнение многодетной матерью родительских обязанностей, в данный момент управление опеки и попечительства ведет сбор документов на лишение ее родительских прав», – сообщила пресс-служба администрации Кирова.

Отмечается, что мать написала в органы опеки и попечительства заявление с просьбой о возврате всех пятерых детей. Вопрос о возврате будет рассматриваться в суде. Также планируется принять меры в отношении второй женщины, которая оставила своего ребенка в чужой квартире без присмотра.

Ранее в Московской области в квартире была найдена плачущая девочка, оставшаяся без присмотра. Позже ситуацию признали не криминальной и вернули ребенка матери.

В феврале в Кировской области нашли тело трехлетней девочки, запертой своей матерью в квартире на несколько суток без еды и воды. Мать ребенка арестовали по обвинению в убийстве с особой жестокостью. Девочку похоронили на деньги жителей Кирова.