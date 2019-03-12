Подмосковная полиция вскрыла квартиру с плачущей девочкой

Полицейские в Московской области вскрыли квартиру, где плакал ребенок, девочка оставалась в помещении одна с вечера понедельника, сообщила глава пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова.

«В первый отдел полиции межмуниципального управления МВД «Раменское» поступило сообщение о том, что в одной из квартир плачет ребенок. По прибытии на место происшествия сотрудники полиции вскрыли дверь, в помещении была обнаружена девочка 2013 года рождения», – рассказала Петрова, передает РИА «Новости».

Правоохранительные органы установили, что девочка проживает вместе с мамой, со слов соседей, ребенок находился в закрытой квартире с вечера 11 марта.

«Сейчас сотрудники полиции разыскивают мать ребенка», – отметила Петрова.

Она добавила, что условия проживания в квартире были нормальными.

Ранее сотрудники МЧС обнаружили в одной из московских квартир живущую среди мусора пятилетнюю девочку, которая не умеет разговаривать. В шею ребенка вросло украшение. По сообщениям соседей, 47-летняя мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.

В связи с расследованием покушения на убийство девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции.

Председатель комиссии Общественной палаты Диана Гурцкая прокомментировала газете ВЗГЛЯД ситуацию с девочкой.