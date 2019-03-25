Туристка из Воркуты замерзла насмерть на Байкале

Жительница Воркуты погибла на озере Байкал в Иркутской области, провалившись в крупную трещину на льду.

«50-летняя женщина одна на коньках отправилась по льду Байкала из поселка Большое Голоустное в поселок Большие Коты, между которыми около 40 км. Туристка провалилась в становую трещину, видимо, не заметив ее из-за снега или тонкого льда. Ей удалось выбраться из воды, однако она погибла от переохлаждения до прибытия помощи», – сообщили в Главном управлении МЧС по региону, передает «Интерфакс».

Сообщается, что женщину без признаков жизни нашли российские туристы, которые шли по Байкалу пешком.

«Сначала они обнаружили место провала женщины в трещину и ее санки с рюкзаком. Затем, пройдя по следам, нашли ее саму на льду. Туристы вызвали спасателей, которым потребовался час, чтобы прибыть на место. К этому времени женщина уже была мертвой», – уточнили в ведомстве.

В МЧС также сообщили, что расследование гибели женщины поручено Восточно-Сибирскому следственному управлению СК России на транспорте.

Ранее в феврале школьник спас провалившуюся под лед одноклассницу.